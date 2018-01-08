В Берлине заключённый сбежал из тюрьмы, а потом вернулся

Мужчина должен был прийти с отгула в место заключения, но написал опекуну СМС, что делать этого не хочет.

Заключённый берлинской тюрьмы Тегель в Берлине, отбывающий наказание за убийство, сбежал из исправительного учреждения, однако позже вернулся на место. Об этом сообщает Life.

Отмечается, что мужчина, отбывавший наказание за убийство, проходил так называемую социальную терапию. На время рабочего дня он уходил из места заключения, а потом возвращался.

Вечером 6 января он должен был вернуться в тюрьму. Однако заключённый написал СМС-сообщение своему опекуну, что делать этого не собирается. Последний прождал около часа, а потом поднял по тревоге полицейских.

Но помощь правоохранителей не понадобилась: нерешительный беглец сам вернулся в тюрьму днём 7 января. Чем занимался заключённый во время своего отсутствия — неизвестно.

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня