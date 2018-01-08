Относительно применения кодов назначения платежей с 1 января 2018 года

Вниманию налогоплательщиков! Обращаем Ваше внимание, что в Правилах применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 31 августа 2016 года № 203, некоторые операции были приостановлены до 1 января 2018 года. С 1 января 2018 года наименования операций с кодами назначения платежей 014, 031, 089, 090, 093, 098 и 099 детализированной таблицы кодов назначения платежей, действуют в измененной редакции:

До 1 января 2018 года С 1 января 2018 года Коды назначения платежей Наименование операций Коды назначения платежей Наименование операций 014 Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов в акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд» от суммы ежемесячного дохода судьи за счет средств республиканского бюджета 014 Пенсионные выплаты из акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» за счет обязательных пенсионных взносов работодателя 031 Возврат банком ошибочных платежей 031 Возврат банком ошибочных платежей и прочих платежей к прочим платежам относятся: к прочим платежам относятся: возврат единовременной государственной денежной компенсации гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне возврат единовременных выплат оралманам, возврат единовременных выплат оралманам возврат ежемесячных выплат бывшим работникам юридических лиц, ликвидированных вследствие банкротства и признанных ответственными за вред, причиненный жизни и здоровью работникам возврат ежемесячных выплат бывшим работникам юридических лиц, ликвидированных вследствие банкротства и признанных ответственными за вред, причиненный жизни и здоровью работникам возврат государственной адресной социальной помощи возврат жилищной помощи 089 Обязательные пенсионные взносы по бывшим работникам, местонахождение которых не установлено 089 Обязательные пенсионные взносы работодателя 090 Единовременная государственная денежная компенсация гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне 090 Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» ошибочно зачисленных сумм по обязательным пенсионным взносам работодателя 093 Возврат единовременной государственной денежной компенсации гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне 093 Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» сумм пени за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов работодателя 098 Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов по бывшим работникам, местонахождение которых не установлено 098 Пеня за несвоевременное перечисление в акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд» обязательных пенсионных взносов работодателя 099 Прочие платежи 099 Прочие платежи по разделу 0, в том числе: в том числе: единовременная государственная денежная компенсация гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне единовременные выплаты оралманам единовременные выплаты оралманам ежемесячные выплаты бывшим работникам юридических лиц, ликвидированных вследствие банкротства и признанных ответственными за вред, причиненный жизни и здоровью работникам ежемесячные выплаты бывшим работникам юридических лиц, ликвидированных вследствие банкротства и признанных ответственными за вред, причиненный жизни и здоровью работникам назначения государственной адресной социальной помощи назначения жилищной помощи иные прочие платежи (пособия), не учтенные в настоящем разделе прочие платежи (пособия), неучтенные в настоящем разделе