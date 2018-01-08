Относительно применения кодов назначения платежей с 1 января 2018 года
Вниманию налогоплательщиков! Обращаем Ваше внимание, что в Правилах применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 31 августа 2016 года № 203, некоторые операции были приостановлены до 1 января 2018 года. С 1 января 2018 года наименования операций с кодами назначения платежей 014, 031, 089, 090, 093, 098 и 099 детализированной таблицы кодов назначения платежей, действуют в измененной редакции:
|
До 1 января 2018 года
|
С 1 января 2018 года
|
Коды назначения платежей
|
Наименование операций
|
Коды назначения платежей
|
Наименование операций
|
014
|
Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов в акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд» от суммы ежемесячного дохода судьи за счет средств республиканского бюджета
|
014
|
Пенсионные выплаты из акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» за счет обязательных пенсионных взносов работодателя
|
031
|
Возврат банком ошибочных платежей
|
031
|
Возврат банком ошибочных платежей и прочих платежей
|
|
к прочим платежам относятся:
|
к прочим платежам относятся:
|
|
|
возврат единовременной государственной денежной компенсации гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне
|
|
возврат единовременных выплат оралманам,
|
возврат единовременных выплат оралманам
|
|
возврат ежемесячных выплат бывшим работникам юридических лиц, ликвидированных вследствие банкротства и признанных ответственными за вред, причиненный жизни и здоровью работникам
|
возврат ежемесячных выплат бывшим работникам юридических лиц, ликвидированных вследствие банкротства и признанных ответственными за вред, причиненный жизни и здоровью работникам
|
|
|
возврат государственной адресной социальной помощи
|
|
|
возврат жилищной помощи
|
089
|
Обязательные пенсионные взносы по бывшим работникам, местонахождение которых не установлено
|
089
|
Обязательные пенсионные взносы работодателя
|
090
|
Единовременная государственная денежная компенсация гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне
|
090
|
Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» ошибочно зачисленных сумм по обязательным пенсионным взносам работодателя
|
093
|
Возврат единовременной государственной денежной компенсации гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне
|
093
|
Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» сумм пени за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов работодателя
|
098
|
Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов по бывшим работникам, местонахождение которых не установлено
|
098
|
Пеня за несвоевременное перечисление в акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд» обязательных пенсионных взносов работодателя
|
099
|
Прочие платежи
|
099
|
Прочие платежи по разделу 0,
|
|
в том числе:
|
в том числе:
|
|
|
единовременная государственная денежная компенсация гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне
|
|
единовременные выплаты оралманам
|
единовременные выплаты оралманам
|
|
ежемесячные выплаты бывшим работникам юридических лиц, ликвидированных вследствие банкротства и признанных ответственными за вред, причиненный жизни и здоровью работникам
|
ежемесячные выплаты бывшим работникам юридических лиц, ликвидированных вследствие банкротства и признанных ответственными за вред, причиненный жизни и здоровью работникам
|
|
|
назначения государственной адресной социальной помощи
|
|
|
назначения жилищной помощи
|
|
иные прочие платежи (пособия), не учтенные в настоящем разделе
|
|
прочие платежи (пособия), неучтенные в настоящем разделе
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