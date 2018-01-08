Димаш Кудайберген прервал мировое турне и вернулся домой

Он опубликовал отрывок видео со своего концерта, где его очень тепло приняли.

Певец Димаш Кудайберген вернулся в Казахстан после сольного концерта в китайском городе Фучжоу, передает Zakon.kz.

Об этом он написал в Instagram.

«Я вернулся в Казахстан. Свои выходные проведу рядом с родителями и в студии. Увидимся на турне, Dears», - написал Димаш Кудайберген.

Он опубликовал отрывок видео со своего концерта, где его очень тепло приняли. Димаш Кудайберген в ходе выступления спрыгнул со сцены к своим поклонникам.

Фото: соцсети