Димаш Кудайберген прервал мировое турне и вернулся домой
Он опубликовал отрывок видео со своего концерта, где его очень тепло приняли.
Певец Димаш Кудайберген вернулся в Казахстан после сольного концерта в китайском городе Фучжоу, передает Zakon.kz.
Об этом он написал в Instagram.
«Я вернулся в Казахстан. Свои выходные проведу рядом с родителями и в студии. Увидимся на турне, Dears», - написал Димаш Кудайберген.
Он опубликовал отрывок видео со своего концерта, где его очень тепло приняли. Димаш Кудайберген в ходе выступления спрыгнул со сцены к своим поклонникам.
Фото: соцсети
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