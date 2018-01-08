В Алматы Mercedes столкнулся с новым автобусом
В результате аварии водитель и два пассажира иномарки получили травмы различной тяжести.
Авария произошла в ночь на 8 января, сообщает Today.kz.
Mercedes ехал по улице Толе би в западном направлении. Водитель не справился с управлением, автомобиль налетел на бордюр и столкнулся с маршрутным автобусом. От удара легковушку откинуло на разделительное ограждение.
В результате аварии водитель и два пассажира иномарки получили травмы различной тяжести.
Фото: Today.kz
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