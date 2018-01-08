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В Алматы Mercedes столкнулся с новым автобусом

8 января 2018, 06:19

В результате аварии водитель и два пассажира иномарки получили травмы различной тяжести.

Авария произошла в ночь на 8 января, сообщает Today.kz.

Mercedes ехал по улице Толе би в западном направлении. Водитель не справился с управлением, автомобиль налетел на бордюр и столкнулся с маршрутным автобусом. От удара легковушку откинуло на разделительное ограждение.

В результате аварии водитель и два пассажира иномарки получили травмы различной тяжести.

Фото: Today.kz


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