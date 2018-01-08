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Radiohead обвинили Лану Дель Рей в плагиате

8 января 2018, 07:10

Ее песня Get Free схожа с их композицией Creep.

Британская группа Radiohead обвиняет певицу Лану Дель Рей в плагиате, американская исполнительница заявила о готовности к судебному разбирательству, передает РИА Новости.

"Про иск – это правда. Хотя я знаю, что моя песня не была вдохновлена песней Creep, группа Radiohead считает, что была, и они хотят получить 100% от публикации — я предложила до 40% за последние несколько месяцев, но они примут только сто. Их адвокаты были неумолимы, так что будем разбираться с этим в суде", — написала певица в Twitter.

Ранее издание The Sun сообщило, что группа обвиняет Лану Дель Рей в плагиате, так как ее песня Get Free схожа с их композицией Creep. По словам источника издания, группа намерена "или получить компенсацию, или добиться внесения себя в число соавторов песни для получения авторских отчислений".

Песня британской группы вышла в 1992 году. Самих Radiohead обвиняли в частичном заимствовании музыки из песни The Air That I Breathe группы The Hollies, написанной в 1972 году.

Фото: Discogs


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