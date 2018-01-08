Во Франции в результате урагана "Элеанор" погибли шесть человек
Власти оценили ущерб от урагана в 200 миллионов евро.
Число погибших в результате урагана "Элеанор" во Франции увеличилось до шести, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось о пяти жертвах урагана и 25 пострадавших.
Как пишет издание, 80-летний мужчина с четверга числился пропавшим без вести. В воскресенье его тело было обнаружено в реке департамента Сона и Луара на востоке страны. Издание отмечает, что мужчина стал шестым погибшим в результате урагана.
Обрушившийся на Францию ураган "Элеанор" принес с собой ливни, в результате которых уровень воды в Сене, начиная с понедельника, повысился более чем на три метра. В Париже был объявлен желтый уровень метеоопасности в связи с угрозой наводнения.
Власти оценили ущерб от урагана в 200 миллионов евро.
Фото: © AFP 2017 / Loic Venance
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