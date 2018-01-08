В Йемене разбился самолет арабской коалиции

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт.

Самолет арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией потерпел крушение в подконтрольной повстанцам-хуситам провинции Саада на севере Йемена, два пилота остались живы, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

Как отметил телеканал со ссылкой на коалицию, самолет разбился из-за технической неисправности и пилотов удалось спасти.

В свою очередь подконтрольное хуситам агентство Saba сообщило, что самолет был сбит силами ПВО повстанцев.Провинция Саада на границе с Саудовской Аравией считается оплотом движения хуситов "Ансар Алла" и регулярно подвергается авиаударам ВВС коалиции.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку властям Йемена в конфликте с 2015 года.

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