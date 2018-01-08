Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Ученые услышали в голосе Ким Чен Ына плохо работающие почки

8 января 2018, 08:24

По неподтвержденной информации, Ким Чен Ын — диабетик, а также страдает гипертонией.

Южнокорейские исследователи утверждают, что у лидера КНДР Ким Чен Ына проблемы со здоровьем. Об этом пишет газета «Тона ильбо», передает Лента.ру.

Профессор университета провинции Чхунчхон-Пукто Чо Дон Ука проанализировал новогоднее обращение северокорейского лидера, и заявляет, что вибрация, шумы и амплитуда в произношении ряда согласных в речи Ким Чен Ына позволяют утверждать, что у того «скорее могут быть проблемы с почками, нежели с сердцем или легкими».

Ученый оговаривается, что подобный анализ не является основанием для постановки диагноза, однако его результаты позволяют утверждать о слабой функции почек по сравнению с другими органами.

По неподтвержденной информации, Ким Чен Ын — диабетик, а также страдает гипертонией. В 2016 году южнокорейские разведслужбы взвесили его, и утверждали, что тот за четыре года пополнел на 40 килограммов — с 90 до 130.

Фото: KCNA / REUTERS


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...