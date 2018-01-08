Подозреваемый во взяточничестве чиновник в Караганде потребовал отвода судьи

По версии следствия, за полтора миллиона тенге чиновник якобы обещал беспрепятственно подписать акты выполненных работ на объект.

Экс-заместитель акима Абайского района Карагандинской области Димаш Сулейменов, подозреваемый в получении полутора миллиона тенге в виде взятки, обвинил судью в необъективности и заявил ей отвод, передает МИА «Казинформ».

Чиновник был задержан сразу после встречи с руководителем ТОО сотрудниками департамента по противодействию коррупции поздним вечером 25 июля 2017 года в Караганде.

По версии следствия, за полтора миллиона тенге чиновник якобы обещал беспрепятственно подписать акты выполненных работ на объект, построенный в рамках государственной программы «Развитие регионов 2020», и намеревался оказывать дальнейшее покровительство. В зале суда в Караганде отвод судье заявился дважды. Сначала адвокат Толеген Тансыкпаев заявил судье Айгуль Мурзабековой, что сомневается в ее объективности и заявил ей отвод. Согласно законодательству, принимать решение об обоснованности отвода должен другой судья. Айгуль Мурзабекова освободила кресло коллеге, который стал выяснять у адвоката - в чем он усмотрел предвзятость.

«Судья отклоняет мои ходатайства, а также незаконно и без мотивировки снимает мои вопросы и вопросы моего подзащитного. По всем моим ходатайствам судья Мурзабекова заявляла, что «данные вопросы мы можем отразить в своих апелляционных жалобах». Это является грубым нарушением норм закона», - заявил адвокат Тансыкпаев.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Жумагул Шуженов отклонил отвод, заявив, что причин сомневаться в объективности судьи он не видит. Следом заявление об отводе сделал и сам подсудимый чиновник Димаш Сулейменов. Он попросил заменить судью, однако тоже получил отказ.

Подозревается чиновник в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 366 УК «получение взятки за незаконные действия в пользу взяткодателя».





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