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Hyundai показал интерьер нового Veloster

8 января 2018, 08:58

Корейская компания Hyundai Motor Company продолжает дразнить мировую общественность грядущей премьерой хэтчбека Hyundai Veloster нового поколения и публикует первый официальный скетч салона автомобиля.

Если внешне компактный автомобиль Hyundai Veloster 2019 модельного года выглядит «практически» так же, как и предшественник, то салон модели – это революция. Судя по опубликованному эскизу, в оформление интерьера машины изменилось практически всё.

Помимо всего прочего, у нового Hyundai Veloster появится двухцветная отделка интерьера: сторона водителя ярко-красная, а яркий оттенок тянется через верхнюю часть приборной панели к менее красочной светло-серой стороне пассажира. Однако пока неизвестно, будет ли у серийной модели такой энергичный вид.

Асимметричный дизайн хэтчбека Hyundai Veloster находит продолжение в салоне. Большая часть приборов управления ориентирована на водителя. На центральной консоли расположен выступающий монитор информационно-развлекательной системы. Если мы не ошибаемся, автомобиль получил цифровую приборную панель.

Стоит напомнить, что ранее в сети появлялись шпионские фото Hyundai Veloster 2019 модельного года без какого-либо камуфляжа. Мировая премьера новинки состоится на мотор-шоу в Детройте-2018. Предполагается, что модель будет доступна с 1,6- и 2,0-литровым двигателем. Ориентировочная мощность – 201 и 161 л.с.

Компания Hyundai также разрабатывает «заряженный» хэтч Hyundai Veloster N. Предположительно, такой автомобиль получит 2.0-литровый четырехцилиндровый двигатель с наддувом от модели Hyundai i30 N, мощность которого может доходить до 270 лошадиных сил.

Via livecars


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