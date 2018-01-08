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8 января на большей части Казахстана ожидается снег

8 января 2018, 09:30

Местами ожидается метель, гололед, туман, усиление ветра

8 января c прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдет снег, лишь в восточной половине и на юго-западе республики сохраняется погода без осадков. Местами ожидается метель, гололед, туман, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Алматинской области ожидается в районе Жаланашколя усиление ветра до 23-28 м/с, ночью местами туман.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской, днем Акмолинской областях ожидается местами метель, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем местами усилится ветер до 15-20, порывы до 23 м/с, с метелью.

В Костанайской области утром и днем ожидается ветер, порывы до 15-20 м/с, местами метель, гололед, туман.

В Восточно-Казахстанской области в Жарминском районе усилится ветер, порывы до 15-20 м/с, ночью и утром местами ожидается туман.

В Атырауской области ожидается местами туман, гололед, днем усиление ветра до 15-20 м/с.

В Мангистауской, местами в Южно-Казахстанской областях – туман, гололед.

В Жамбылской области местами - туман, днем гололед.

В Кызылординской, ночью Карагандинской областях - местами туман.

В Алматы днем частично облачно, - 2.

В Астане днем частично облачно, - 14.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: gorodfm.net


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