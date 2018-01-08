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Премьер-министр Венгрии назвал беженцев "мусульманскими захватчиками"

8 января 2018, 09:25

По мнению главы венгерского правительства, приток мусульманского населения приведет к появлению "параллельных сообществ" внутри государства.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал прибывающих в Европу беженцев "мусульманскими захватчиками" и заявил, что его страна не намерена в будущем принимать мигрантов, сообщает РИА Новости.

По мнению главы венгерского правительства, приток мусульманского населения приведет к появлению "параллельных сообществ" внутри государства.

"Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков", — заявил Орбан изданию Welt.

Он также призвал лидеров ведущих европейских государств проявлять уважение к Венгрии. По его словам, многие страны Евросоюза обвиняют венгерских властей в том, что Будапешт получает средства из Фонда сплоченности ЕС, однако отказывается принимать беженцев. Однако Орбан отметил, что выделение денег Венгрии из этой структуры никак не связано с вопросом беженцев в связи с тем, что есть "справедливый баланс", так как венгерская сторона открыла свой рынок для свободной конкуренции.

В конце прошлого года Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Венгрии, Польши и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы по релокации мигрантов.

Фото: Коммерсант


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