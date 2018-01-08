McLaren сообщает о рекордных продажах в 2017 году

Британская компания McLaren Automotive официально сообщает о том, что в течение 2017 года было продано рекордное количество автомобилей марки.

Согласно опубликованным данным, в общей сложности компания реализовала 3 340 автомобилей, примерно две трети из которых относятся к более доступному семейству McLaren Sports Series.

Если говорить конкретно, за минувший год британская компания передала клиентам 2 119 единиц моделей McLaren Sports Series. В свою очередь, 1 221 проданный автомобиль относится к более дорогому семейству Super Series, в которое входит и недавно представленное купе 720S.

Причём в компании отмечают, что модель McLaren 720S вышло на мировой рынок только во второй половине 2017 года. Помимо этого, в минувшем году британская марка начала продажи модели McLaren 570S Spider.

Также в пресс-центре бренда подчеркнули, что опубликованные данные об объёмах продаж компании McLaren Automotive в 2017 году не вошли показатели продаж эксклюзивной модели McLaren Senna и принятые заявки на экстремальную модель hyper-GT, также известную под названием BP23.

В официальном заявлении исполнительный директор компании McLaren Automotive Майк Флюитт отметил, что в 2017 году автомобили марки были особенно популярны в Северной Америке. Босс бренда также подчеркнул, что более доступные модели McLaren Sports Series позволили компании значительно нарастить продажи, а также привлечь новых клиентов.

При этом представители компании отмечают, что в 2018 году ожидается ещё большее увеличение объёмов продаж автомобилей McLaren.

Via livecars