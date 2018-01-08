Назарбаев встретился с Байбеком

В ходе встречи, состоявшейся в алматинской резиденции Президента Казахстана, Бауыржан Байбек доложил Главе государства о проводимой работе по социально-экономическому развитию города, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана отметил важную роль Алматы в масштабах экономики всей страны и подчеркнул, что вопросы развития города постоянно находятся на его личном контроле.

«Если население города достигает двух миллионов человек, то он становится экономически самодостаточным. Он создает новые возможности, становится центром притяжения малого и среднего бизнеса. Такие города могут без сырьевых ресурсов создавать блага и поднимать страну», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства акцентировал внимание на вопросах газификации и улучшения экологии Алматы.

«Нам необходимо дальше работать в направлении газификации электростанций, частного жилья, перевода общественного и частного автотранспорта на газ. В будущем мы должны прийти к тому, что в Алматы и в Астане ездить будут только на электромобилях», — сказал Президент Казахстана.

В свою очередь Б.Байбек проинформировал Главу государства о начале строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) и привлечении инвестиций на сумму $1,5 млрд для выполнения данного проекта.

«Реализация этого проекта позволит разгрузить город на 10% или на 40-60 тыс автомобилей в сутки, что положительно скажется на экологическом состоянии и включит транспортно-логистическую сеть Алматы в систему «Западная Европа - Западный Китай»», — сказал аким Алматы.

Наряду с этим, в ходе встречи были обсуждены вопросы переноса промышленных предприятий за пределы города, а также принимаемые акиматом города Алматы меры по обеспечению жильем граждан из числа социально уязвимых слоев населения.

«В этом году распределено около 6 тысяч арендных квартир, в том числе 1748 квартир в Атлетической деревне. Таким образом, жильем обеспечена каждая третья семья, стоящая в очереди», — доложил Б. Байбек.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию города Алматы.

Рост экономики Алматы прогнозируется на уровне не менее 3% по итогам года.

Рост промышленности, строительства, инвестиций, количества действующих субъектов МСБ составит более 3%, ввод жилья — более 2%. Производство продукции субъектами МСБ выросло на 20,7%.

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