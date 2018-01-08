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Популярный сериал "Игра Престолов" остался без "Золотого глобуса"

8 января 2018, 09:43

В номинации "Лучший драматический сериал" награда досталась "Рассказу служанки".

Популярный сериал "Игра Престолов" остался без "Золотого глобуса". В номинации "Лучший драматический сериал" награда досталась "Рассказу служанки", сообщает Ren.tv.

Сериал рассказывает о будущем, в котором у власти стоят военные, в стране царит жестокость, уважением пользуются только военные и их жены, а главная проблема общества - бесплодие. И только служанка может продолжить род, переходя от одних хозяев к другим она должна отдавать своих детей.

Вместе с ним были представлены "Корона" "Очень странные дела" и "Это мы".

Церемония вручения престижной кинопремии проходит в Лос-Анджелесе.


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