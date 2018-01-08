Владельцев уязвимых к теракту зданий оштрафовали на 20 млн тенге

Акмолинские полицейские в 2017 году проверили все объекты, уязвимые в террористическом отношении, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Нарушения были выявлены в административных зданиях районных акиматов, учреждениях органов образования, здравоохранения, местах торговли, а также развлекательных и гостиничных комплексах. По итогам проверок на владельцев и собственников наложены штрафы в размере 20 млн 600 тысяч тенге.

Согласно перечню, утвержденного Правительством РК, к объектам, уязвимым в террористическом отношении, относятся административные здания государственных органов, торговые дома, места общественного питания, концертные залы, спортивные сооружения, здания вокзалов, железнодорожные станции, аэропорты, организации образования и здравоохранения, культовые сооружения, учреждения почтовой сети, а также места размещения туристов, в том числе гостиницы, зоны отдыха, пансионаты. Также объекты подразделяются на особо важные государственные объекты, стратегические объекты, опасные производственные объекты и объекты массового скопления людей. Всего на территории региона таких объектов насчитывается порядка 800.

«В течение года полицейские проводили проверки указанных объектов на предмет технической укрепленности и соответствия всем требованиям безопасности. Владельцы и руководители объектов, уязвимых в террористическом отношении, независимо от форм собственности, обязаны обеспечить безопасный режим нахождения на таких объектах как для персонала, так и для посетителей. Это касается оснащения современным охранным оборудованием, обеспечение пропускного режима, проведения профилактических и учебных мероприятий с персоналом охранных фирм», - отметили в пресс-службе ДВД региона.

В рамках проверок, сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДВД области вынесено 98 предписаний об устранении выявленных нарушений.

«Кроме того, к административной ответственности за невыполнение требований в области антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, привлечены к административной ответственности 53 руководителя и собственника объектов. В том числе, по ст. 149 КРКоАП составлено 42 административных протокола. Нарушения выявлены в административных зданиях районных акиматов, учреждениях органов образования, здравоохранения, местах торговли, а также развлекательных и гостиничных комплексах. За нарушение законодательства РК в области охранной деятельности к административной ответственности по ст. 470 КРКоАП привлечены руководители 5 промышленных предприятий», - добавили в пресс-службе ДВД области.

Общая сумма наложенных штрафов составила более 20 млн 600 тысяч тенге.