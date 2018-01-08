Назван лучший мультфильм по версии "Золотого глобуса"
Победители получают статуэтку в виде обмотанного кинопленкой позолоченного Земного шара, стоящего на мраморном пьедестале.
"Тайна Коко" стал лучшим полнометражным мультипликационным фильмом по версии "Золотого глобуса", сообщает РИА Новости.
В категории за лучший анимационный фильм были также представлены "Босс-молокосос", "Фердинанд", "Добытчица" и "Ван Гог. С любовью, Винсент".
"Золотой Глобус" присуждается в 25 категориях.
Победители получают статуэтку в виде обмотанного кинопленкой позолоченного Земного шара, стоящего на мраморном пьедестале. Первая церемония вручения награды состоялась в 1945 году.
Фото: Фильм.ру
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.