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Фильм Звягинцева "Нелюбовь" остался без "Золотого глобуса"

8 января 2018, 09:55

Лучший фильм на иностранном языке "На пределе".

Немецкая картина "На пределе" завоевала "Золотой глобус" в категории "лучший фильм на иностранном языке", оставив без награды фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь", сообщает РИА Новости.

Трансляцию 75-й церемонии вручения награды, учрежденной ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA), ведет телеканал NBC.

В этой категории помимо российской и немецкой ленты были также представлены камбоджийская картина режиссера и актрисы Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца" (First They Killed My Father), чилийский фильм "Фантастическая женщина" (A Fantastic Woman) и "Квадрат" (Square) совместного производства Швеции, Германии и Франции
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Кадр из фильма


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