Почему в Казахстане дорожают овощи, рассказали в Минсельхозе

Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Нуржан Альтаев объяснил, из чего в Казахстане складывается высокая цена на овощи, передает Zakon.kz.

Альтаев на своей странице в Facebook сообщил, что в задачу ведомства входит развитие сельского хозяйства, а не регулирование цен, «как думают некоторые горе-специалисты».

«Те, кто считает, что Министерство сельского хозяйства должно регулировать цены и диктовать что-то бизнесу и предпринимателям, должны выглянуть в окно и, наконец, проснуться - мы уже более 20 лет живём в рыночной экономике, где цену определяет спрос», - написал вице-министр.

Он отметил, что на цены влияют затраты на выращивание овощей.

«У нас в сравнении с теми же экзотическими странами гораздо выше затраты на выращивание. Хотя бы потому, что там нет зимы, а это серьёзно влияет на себестоимость. К тому же овощи у нас выращиваются в межсезонье в теплицах - это тоже высокие затраты. Дорогие овощи зимой - это у нас, к сожалению, традиционно», - отметил чиновник.

На дороговизну, по его словам, влияют и высокие цены в соседней России, куда уходит практически вся продукция наших теплиц в южных регионах. Но Минсельхоз работает над этим, заверил вице-министр.

«В первую очередь, это поддержка создания новых тепличных хозяйств - субсидии, льготные кредиты и т.д. Хотя большая часть этой продукции уходит на рынки соседних стран, как это произошло с картофелем - более 100 тысяч тонн картофеля ушло в соседний Узбекистан ввиду высоких цен там. И предпринимателям стало выгоднее продавать туда. Затем в процессе - во время перевозки, хранения, продажи - теряется приличная часть овощей и фруктов. Потери доходят до 30-50%. Это тоже влияет на цены», - добавил вице-министр.

Причина в том, что современных складских комплексов в Казахстане очень мало, и в целом пока нет развитой инфраструктуры дистрибуции плодоовощных товаров, считает он. Сейчас министерство продвигает проект по созданию сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) в каждом областном центре и заготовительных центров в районах. Это напрямую повлияет на цены в сторону снижения, а само снабжение станет лучше, уверен Альтаев.

По данным МНЭ РК, с начала 2017 года повышение цен отмечено на картофель - на 28,7%, перец сладкий - на 28,6%, лук репчатый - на 28,2%, морковь - на 19,3%, молоко консервированное - на 11,6%, масло сливочное - на 11,3%, хлеб - на 2,8%, кондитерские изделия - на 10,7%, алкогольные напитки - на 10,3%, фрукты и овощи - на 8,4%, кофе, чай и какао - на 6,2%, сыр сычужный - на 10,3%, рыбу и морепродукты - на 8,6%.

В статкомитете отметили снижение цен на ряд продовольственных товаров. По сравнению с 2016 годом в году нынешнем подешевели крупа гречневая - на 28%, чеснок - на 25,6%, сахар - на 19,5%, помидоры, яйца - по 16%, огурцы - на 12,5%, масло подсолнечное - на 9,9%, капуста - на 5,2%.