Volkswagen обновил Passat для 2018 модельного года

Сразу скажем, что в настоящий момент старт продаж обновлённого семейства VW Passat 2018 модельного года официально анонсирован только на британском рынке.

Согласно официальным данным производителя, все доступные версии седана и универсала Volkswagen Passat 2018 модельного года поставляются с технологией App Connect Volkswagen (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink), которая поддерживает интеграцию со смартфонами.

Помимо этого, уже в базовых комплектациях модели Volkswagen Passat в модификациях SE Business, GT и Alltrack будут предлагаться со светодиодными ходовыми огнями, которые, как рассказали в компании, «мигают оранжевым цветом при включенном повторителе», а также с подогревом передних кресел.

Самая популярная версия SE Business обновлённого VW Passat 2018 модельного года получила наибольшее увеличение стандартного оснащения. Например, машины в таком исполнении получают 3-зонный климат-контроль, и пассажиры заднего ряда смогут устанавливать отельную температуру.

В британском представительстве немецкого бренда отметили, что, несмотря на некоторое удорожание модели, местные клиенты получат значительно оснащённый автомобиль в сравнение с 2017 модельным годом. По мнению руководства немецкого автогиганта, модернизация популярного седана и универсала должна положительно сказаться на конкуренции с главными соперниками в лице Ford Mondeo и Opel/Vauxhall Insignia.

Via livecars