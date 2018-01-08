Volkswagen обновил Passat для 2018 модельного года
Немецкая компания официально анонсировала старт продаж модернизированного семейства Volkswagen Passat 2018 модельного года.
Сразу скажем, что в настоящий момент старт продаж обновлённого семейства VW Passat 2018 модельного года официально анонсирован только на британском рынке.
Согласно официальным данным производителя, все доступные версии седана и универсала Volkswagen Passat 2018 модельного года поставляются с технологией App Connect Volkswagen (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink), которая поддерживает интеграцию со смартфонами.
Помимо этого, уже в базовых комплектациях модели Volkswagen Passat в модификациях SE Business, GT и Alltrack будут предлагаться со светодиодными ходовыми огнями, которые, как рассказали в компании, «мигают оранжевым цветом при включенном повторителе», а также с подогревом передних кресел.
Самая популярная версия SE Business обновлённого VW Passat 2018 модельного года получила наибольшее увеличение стандартного оснащения. Например, машины в таком исполнении получают 3-зонный климат-контроль, и пассажиры заднего ряда смогут устанавливать отельную температуру.
В британском представительстве немецкого бренда отметили, что, несмотря на некоторое удорожание модели, местные клиенты получат значительно оснащённый автомобиль в сравнение с 2017 модельным годом. По мнению руководства немецкого автогиганта, модернизация популярного седана и универсала должна положительно сказаться на конкуренции с главными соперниками в лице Ford Mondeo и Opel/Vauxhall Insignia.
Via livecars
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