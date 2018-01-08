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Куандык Бишимбаев даст показания в суде

8 января 2018, 10:12

Судебный процесс по делу экс-министра национальной экономики начался 7 ноября 2017 года.

Продолжаются слушания по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, передает Казинформ.

Сегодня, 8 января, экс-министр даст показания в суде.

Напомним, 10 января 2017 года Национальное бюро по противодействию коррупции сообщило о задержании бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Он подозревается в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. Позже было заявлено, что его подозревают в хищении одного миллиарда тенге. По версии следствия, Бишимбаев, будучи на посту главы АО «НУХ Байтерек», организовал преступную схему при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».

12 января 2017 года с санкции районного суда №2 Алматинского района Астаны в отношении Куандыка Бишимбаева была избрана мера пресечения «арест». Полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев, по версии следствия, тратил на личные нужды.

31 октября по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева состоялось предварительное слушание.

Фото: kazpravda.kz.


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