В РК в правила продажи объектов приватизации внесены изменения

Правительство Казахстан своим постановлением от 29 декабря 2017 года внесло изменения в Правила продажи объектов приватизации, сообщает Zakon.kz.



В частности, пункт 3 изложен в следующей редакции: решение о приватизации объекта принимается уполномоченным органом по государственному имуществу, местным исполнительным органом, либо аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельскогоокруга по согласованию с собранием местного сообщества, которые в течение десяти календарных дней обеспечивают внесение информации об объектах приватизации (график продаж) в реестр.

Решение о приватизации организаций, являющихся субъектами естественной монополии или субъектами рынка, занимающими доминирующее или монопольное положение на соответствующем товарном рынке, принимается правительством РК.

Уполномоченный орган по управлению государственным имуществом осуществляет приватизацию республиканского имущества, в том числе принимает решение о приватизации республиканского имущества, а также предприятий как имущественного комплекса, не являющихся субъектами естественной монополии или субъектами рынка, занимающими доминирующее или монопольное положение на рынке, обеспечивает сохранность республиканского имущества в процессе подготовки объекта к приватизации, привлекает посредника для организации процесса приватизации, обеспечивает оценку объекта приватизации, осуществляет подготовку и заключение договоров купли-продажи объекта приватизации и контроль за соблюдением условий договоров купли-продажи.

Местные исполнительные органы и аппараты акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по согласованию с собранием местного сообщества осуществляют приватизацию коммунального имущества, в том числе принимают решение о приватизации коммунального имущества, а также предприятий как имущественного комплекса, привлекают посредника для организации процесса приватизации, обеспечивают оценку объекта приватизации, осуществляют подготовку и заключение договоров купли-продажи объекта приватизации и контроль за соблюдением условий договоров купли-продажи.

При подготовке решения о приватизации предприятия как имущественного комплекса, в случае наличия на предприятии материальных ценностей государственного материального резерва, проект решения согласовывается с уполномоченными органами в области государственного материального резерва, мобилизационной подготовки и обороны.

Часть первая пункта 9 изложена в следующей редакции: при предложении государственным юридическим лицом государственного имущества на продажу необходимо письменное согласие государственного органа, в управлении которого находится данное государственное юридическое лицо. При этом, необходимо представить продавцу правоустанавливающие документы, а также документ, подтверждающий отсутствие обременений на объект приватизации.

Пункт 22 изложен в следующей редакции: гарантийный взнос участника, победившего на торгах и заключившего договор купли-продажи, относится в счет причитающихся платежей по договору купли-продажи.

В случае, если сумма гарантийного взноса превышает цену продажи, то победителю единым оператором возвращается разница в срок не позднее трех рабочих дней с даты заключения продавцом и покупателем договора купли-продажи на веб-портале реестра.

Пункт 29 изложен в следующей редакции: для регистрации в качестве участника аукциона, тендера и закрытого тендера необходимо на веб-портале реестра зарегистрировать заявку на участие в торгах по форме согласно приложению к настоящим Правилам, подписанную ЭЦП участника.

Участники тендера и закрытого тендера регистрируют заявку, содержащую согласие с условиями торгов и ценовое предложение, загружаемое в электронный конверт на специально отведенной веб-странице реестра с приложением электронных (сканированных) копий документов, подтверждающих соответствие дополнительным требованиям к участникам (покупателю), указанным в извещении о проведении торгов.

Пункты 50 и 51 изложен в следующей редакции:

Протокол о результатах торгов является документом, фиксирующим результаты аукциона и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта приватизации по цене продажи. Договор купли-продажи заключается в электронном формате на веб-портале реестра и подписывается продавцом и покупателем с использованием ЭЦП в срок не более десяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов. При этом продавец представляет покупателю проект договора купли-продажи на подписание в срок не более пяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

В случае неподписания победителем протокола о результатах торгов либо договора купли-продажи в сроки, указанные в пунктах 49 и 50 настоящих Правил, продавцом подписывается акт об отмене результатов аукциона, формируемый веб-порталом реестра, и данный объект приватизации вновь выставляется на торги с условиями отмененных торгов.

Подпункт 1) части второй пункта 52 изложен в следующей редакции: перечисляет гарантийный взнос участника, победившего в торгах, на соответствующий код бюджетной классификации продавца - на основании заявления на перечисление гарантийного взноса, подписанного продавцом с использованием ЭЦП на веб-портале реестра.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.