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Гостиница горела в Бурабае

8 января 2018, 10:19

Здание пустовало, так как гостиница функционирует только в летний период.

В курортной зоне Бурабай Акмолинской области горела гостиница, сообщили Sputnik Казахстан в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в ночь на 7 января в селе Котырколь Бурабайского района.

"В гостинице "Уют" ночью загорелась кровля. Для тушения выезжали семь единиц спецтехники, общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", — проинформировали в ДЧС.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Размер ущерба подсчитывается владельцем гостиницы.

По данным ОЧС Бурабайского района, гостиница была законсервирована и функционировала только в летний период, в момент возгорания туристов там не было.

Фото: Пресс-служба ДЧС ВКО.


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