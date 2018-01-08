Гостиница горела в Бурабае

Здание пустовало, так как гостиница функционирует только в летний период.

В курортной зоне Бурабай Акмолинской области горела гостиница, сообщили Sputnik Казахстан в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в ночь на 7 января в селе Котырколь Бурабайского района.

"В гостинице "Уют" ночью загорелась кровля. Для тушения выезжали семь единиц спецтехники, общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", — проинформировали в ДЧС.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Размер ущерба подсчитывается владельцем гостиницы.

По данным ОЧС Бурабайского района, гостиница была законсервирована и функционировала только в летний период, в момент возгорания туристов там не было.

Фото: Пресс-служба ДЧС ВКО.