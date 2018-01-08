Очередной тизер внедорожника Mercedes G-Class нового поколения

Мировая премьера культового автомобиля состоится через считанные дни на автосалоне в Детройте-2018.

Интригующая фотография Гелендвагена новой генерации была опубликована немецким производителем на страничке в социальной сети Facebook. Никакой дополнительной информации об автомобиле пока нет.

Хотя, напомним, ранее в сети появились фотографии внедорожника Mercedes-Benz G-Class нового поколения без какого-либо камуфляжа. Кроме этого, немецкая компания ранее поделилась кое-какой информацией о новинке.

Известно, что новый Mercedes-Benz G-Class сохранит все свои достоинства на бездорожье. При этом автомобиль должен стать более комфортным и высокотехнологичным.

Повторимся, новое поколение внедорожника Mercedes-Benz G-Class официально дебютирует на автосалоне в Детройте-2018, который откроется 15 января.

Via livecars