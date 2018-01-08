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Китай ввел особые 10-летние визы для высококвалифицированных специалистов

 

Китайские власти начали выдавать специальные долгосрочные визы, сроком от 5 до 10 лет, для привлечения в страну предпринимателей и высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, сообщают местные СМИ.

Правила выдачи новых виз были опубликованы Государственным управлением по делам иностранных специалистов совместно с министерством иностранных дел и министерством госбезопасности КНР.

Визы позволят въезжать в Китай неограниченное количество раз, не более чем на 180 дней подряд. Владельцы виз также смогут привезти в страну детей и супругов.

За такой визой смогут обратиться специалисты в области новых технологий, предприниматели и ученые из наиболее востребованных областей, а также спортсмены-олимпийцы или видные деятели искусств. Заявления принимаются онлайн, их подача бесплатна, МИД обещает обрабатывать их в кратчайшие сроки.

Китайские власти утверждают, что от введения новых виз выиграют по меньшей мере 50 тыс. иностранцев.

В 2016 году в Китае была введена балльная система выдачи рабочих виз с целью выявить специалистов, которых страна хотела привлечь, и уменьшить поток низкоквалифицированных мигрантов.

8 января 2018, 10:13
Источник, интернет-ресурс: Международная инф. группа Interfax

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