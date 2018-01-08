Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Эксимбанк Казахстан»

АО «Эксимбанк Казахстан» информирует своих акционеров и инвесторов об итогах голосования и принятых решениях на внеочередном общем собрании акционеров «Эксимбанк Казахстан» банка, состоявшемся 25 декабря 2017 года:

По 1-му вопросу повестки дня решено: Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан»:

1. Клебанова Александра Яковлевича;

2. Амирханова Еркына Адамияновича;

3. Кан Сергея Владимировича;

4. Артамбаевой Гульнары Джумагалиевны;

5. Омаровой Тамары Таскеновны;

6. Ким Валерии Викторовны.

Итоги голосования: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 262 136 акций, что составляет 83,1522% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По 2-му вопросу повестки дня решено: 1. Избрать на должности членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» следующих лиц: 1) Клебанова Александра Яковлевича - в качестве представителя акционера АО «ЦАТЭК»; 2) Кан Сергея Владимировича - в качестве представителя акционера АО «ЦАТЭК»; 3) Ким Валерию Викторовну - в качестве представителя акционера АО «ЦАТЭК»; 4) Прихожан Дмитрия Анатольевича - в качестве представителя акционера АО «ЦАТЭК»; 5) Омарову Тамару Таскеновны - в качестве независимого директора; 6) Турмагамбетова Рената Жумабековича - в качестве независимого директора. 2. Уполномочить Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» г-на Прихожан Д.А. представлять интересы Банка в Национальном Банке Республики Казахстан по вопросам, связанным с согласованием вновь избранных членов Совета директоров Банка.

Итоги голосования: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 262 136 акций, что составляет 83,1522% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно

3. По 3-му вопросу повестки дня решено: 1. Определен новый срок полномочий Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» - пять лет. 2. Определены размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» на весь срок действия данного состава и условия компенсации им дополнительных расходов при исполнении служебных обязанностей.

Итоги голосования: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 262 136 акций, что составляет 83,1522% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

4. По 4-му вопросу повестки дня решено: 1. Утвердить Изменения в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка (протокол №2 от 02 декабря 2014 года). 2. Уполномочить на подписание Изменений в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» Председателя Правления Банка Прихожан Дмитрия Анатольевича.

Итоги голосования: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 262 136 акций, что составляет 83,1522% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

5. По 5-му вопросу повестки дня решено: Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка (протокол №2 от 02 декабря 2014 года).

Итоги голосования: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 8 262 136 акций, что составляет 83,1522% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

6.По 6-му вопросу повестки дня решено: АО «Эксимбанк Казахстан» совершить сделку, в которой имеется заинтересованность, с юридическим лицом, связанным с Банком особыми отношениями, по внесению изменений в условия Договора срочного банковского вклада юридического лица №37/ДЕП-15 от 30.12.2015г., заключенного между АО «Эксимбанк Казахстан» и юридическим лицом, касающихся продления срока вклада на 2 года по 30.12.2019г. на следующих стандартных условиях: - сумма вклада по состоянию на 25.12.2017г. - 53 748,48 долларов США; - процентная ставка - 1,5%; - срок вклада - по 30.12.2019г.; - выплата вознаграждения - ежемесячно на текущий счет в последний рабочий день месяца; - дополнительные взносы - без ограничений в пределах максимальной суммы вклада; - частичные изъятия - допускаются при сохранении неснижаемого остатка (в размере 50 000 долларов США); - условия расторжения договора вклада - при досрочном прекращении вклада, начисленное за текущий месяц вознаграждение пересчитывается по ставке, установленной Банком для вкладов до востребования на дату изъятия (возврата) вклада.

Итоги голосования: «За» проголосовали представители 9 акционеров, незаинтересованных в совершении сделки, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 5 894 046 акций, что составляет 59,3192% голосующих акций общества. «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.