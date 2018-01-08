Жена Аршавина, которую высадили из самолета, собирается наказать обидчиков

На днях Алиса Аршавина пыталась улететь вместе с детьми из Москвы в Алматы, но обычный рейс превратился в настоящее испытание для супруги игрока алматинского «Кайрата» Андрея Аршавина, пишет woman.ru.

Алисе Аршавиной не удалось улететь в Алматы из-за неприятного инцидента. Перед взлетом супруга Андрея Аршавина поняла, что ей нужно поменять подгузник 10-месячной дочери Есении. Молодая мама начала спокойно переодевать малышку, так как рейс задерживали на пятнадцать минут. Стюардесса сделала замечание Аршавиной, потому что в салоне самолета неприятно запахло. Бортпроводница потребовала, чтобы Алиса села и пристегнула себя и ребенка ремнями безопасности, несмотря то, что Есения была раздета. Жена футболиста не сопротивлялась и усадила дочь в кресло в одном подгузнике.

«После этого она (старшая бортпроводница— прим. Woman.ru) принесла бумагу, что самолет она разворачивает и мы едем. Милиция когда зашла, они были в шоке. Думали, что увидят пьяных, дебоширов или еще кого. Милиция предложила как-то решить конфликт. Стюардесса сказала, что ничего решать не будет, потому что от ребенка пахло», — цитирует Алису сайт ren.tv.

Аршавина уже написала заявление в полицию и выразила надежду, что стюардессу накажут за хамское поведение. Однако в пресс-службе авиакомпании сообщили, что знаменитость игнорировала просьбы бортпроводников и ходила по салону самолета, когда табло «пристегните ремни» уже горело, а значит, командир имел полное право снять Алису с рейса.