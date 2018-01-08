Более 100 тысяч казахстанцев получили паспорта в декабре - до введения Налогового кодекса

Получить документ в предпраздничные дни смогли все желающие. Для удобства населения дополнительно вывели на работу 181 сотрудника миграционной службы.

Астана, Алматы и Шымкент стали городами-рекордсменами по количество жителей, пожелавших получить паспорта до вступления в силу нового Налогового кодекса. Только за декабрь за получением документа обратилась 101 тысяча казахстанцев.

В ответ на запрос Informburo.kz в МВД РК пояснили, что каждого из граждан обслужили своевременно. В ожидании наплыва посетителей в ЦОНах дополнительно дежурил 181 сотрудник миграционной службы.

«Для качественного и своевременного обслуживания населения подразделения миграционной службы приняли меры по организации 181 рабочего места в ЦОНах городов и областей. Приём населения осуществлялся в рабочие дни без перерыва на обед, в субботние дни - до 20:00. Были охвачены все обратившиеся заявители», - говорится в сообщении.

Всего за декабрь 2017 года было оформлено более 101 тысячи заявлений на получение паспорта (в декабре 2016 года - 33 тысячи). Отмечается, что ежемесячно за получением паспорта обращаются в ЦОНы порядка 60 тысяч человек. Наибольшее количество обращений наблюдалось в городах Астана, Алматы и Шымкент.

30 декабря ЦОНам пришлось спешно выводить дополнительных сотрудников из-за жалоб граждан на большие очереди.

С 1 января 2018 года вступил в силу новый Налоговый кодекс, согласно которому вдвое увеличился размер государственной пошлины, которую необходимо заплатить за изготовление документа.

Ранее размер пошлины составлял четыре МРП - 9 076 тенге. С 1 января, согласно статье 615 нового Налогового кодекса «Ставки государственной пошлины за совершение прочих действий», за выдачу казахстанского паспорта устанавливается пошлина в размере 8 МРП (19 240 тенге).

1 МРП в 2018 году равен 2405 тенге.

Кирилл Жданов