Женщинам разрешили кормить детей грудью в Сикстинской капелле

При этом он отметил, что кормление грудью — тоже проявление любви, а значит женщины не должны этого стесняться.

Во время церемонии крещения 34 младенцев в Сикстинской капелле, папа Франциск призвал родителей передавать малышам веру через «язык любви», сообщает НТВ.ru.

При этом он отметил, что кормление грудью — тоже проявление любви, а значит женщины не должны этого стесняться.

«Если они начинают устраивать концерты, если им некомфортно или слишком жарко, или они голодны, кормите их грудью и не бойтесь, ведь это тоже язык любви», - сказал он.

Ранее папа Франциск запретил продажу сигарет в Ватикане.

В пресс-службе анклава пояснили, что от курения ежегодно умирает около 7 миллионов человек, а Святой престол не может содействовать практике, которая наносит вред здоровью людей, даже несмотря весомую прибыль от торговли.