Женщинам разрешили кормить детей грудью в Сикстинской капелле
При этом он отметил, что кормление грудью — тоже проявление любви, а значит женщины не должны этого стесняться.
Во время церемонии крещения 34 младенцев в Сикстинской капелле, папа Франциск призвал родителей передавать малышам веру через «язык любви», сообщает НТВ.ru.
При этом он отметил, что кормление грудью — тоже проявление любви, а значит женщины не должны этого стесняться.
«Если они начинают устраивать концерты, если им некомфортно или слишком жарко, или они голодны, кормите их грудью и не бойтесь, ведь это тоже язык любви», - сказал он.
Ранее папа Франциск запретил продажу сигарет в Ватикане.
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