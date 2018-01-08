Бишимбаев попросил прощения у президента и казахстанцев

Мне стыдно и очень больно, что не оправдал доверия президента, и так ошибся в своей кадровой политике - экс-министр.

Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев попросил прощения у Президента РК Н.Назарбаева и казахстанцев за неоправданное доверие, а также заявил, что готов говорить правду по всем вменяемым ему обвинениям, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что своими профессиональными успехами обязан Нурсултану Назарбаеву: учёбой по стипендии «Болашак», успешной карьерой.

«В 2009 – 2010 гг. мне выпала честь работать в Администрации Президента в качестве заведующего отделом экономики, помощником президента по экономике. Это было время разгара мирового экономического кризиса. На Казахстан и его экономику выпали многочисленные трудности – в банковской сфере, в строительстве жилья, проблемы с дольщиками, проблемы с финансированием МСБ и занятости населения. Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев работал тогда круглыми сутками, правительство и Администрация Президента вносили предложения, проекты экономических мер, которые тщательно оценивались Президентом, а затем реализовывались под его личным контролем. В тот период я прошел большую школу, получил громадный опыт как экономист, и смог воочию увидеть сколько сил, времени Назарбаев лично уделяет решению всех сложнейших проблем для развития и укрепления Казахстана», - сказал Бишимбаев.

Он также подтвердил, что не признает себя виновным в преступлениях, описанных в обвинительном акте. Но при этом отметил, что несет личную ответственность за работу сотрудников АО «Байтерек DEVELOPMENT».

«Я несу ответственность перед главой государства за то, что руководители, которых я лично знал или приглашал на работу, например, Жаксыбаев Бахыт, Джакупов Аслан, которые признаются в организации и активном участии в совершении преступлений, которые, как я вижу из материалов уголовного дела, имеют место быть после назначения меня министром. Мне стыдно и очень больно, что не оправдал доверия Президента и так ошибся в своей кадровой политике. Служить своему Президенту и своему народу было и есть для меня самой высокой честью», - заключил он.

Куандык Бишимбаев находится под арестом с 12 января 2017 года по подозрению в неоднократном получении взяток, а также по подозрению в хищении миллиарда тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде.

По версии следствия, он организовал преступную схему по хищению денег, выделенных на строительство завода, через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж".

Кроме бывшего министра национальной экономики, перед судом предстали еще 22 человека, среди которых бывшие руководители "дочек" АО "Байтерек" и ТОО: бывший председатель правления ТОО "Orda Glass" Даурен Ибрашев, экс-генеральный директор "Шымкентхиммонтаж" Марат Кожабаев, экс-гендиректор ТОО "Завод строительных металлоконструкций" Жаксылык Исабек, экс-председатель правления АО "Байтерек DEVELOPMENT" Бахыт Жаксыбаев, бывший директор департамента АО "Байтерек DEVELOPMENT" Бауржан Айтимбетов и другие.

Татьяна Ковалева, Астана.

Фото: Sputnik / Болат Шайхинов.