Принята на заседании Президиума

Республиканской коллегии адвокатов

5 января 2018 года

РЕЗОЛЮЦИЯ

Президиума Республиканской коллегии адвокатов по фактам инициирования прекращения действия лицензий членов президиумов территориальных коллегий адвокатов

Президиум Республиканской коллегии адвокатов на экстренном заседании обсудил ситуацию, связанную с представлением Департамента юстиции Актюбинской области в Министерство юстиции и инициированием последним судебного иска о прекращении действия лицензии на право занятия адвокатской деятельностью в отношении председателя президиума территориальной коллегии адвокатов Якубенко Раисы Ивановны.

От имени всего адвокатского сообщества Президиум выражает крайнюю степень обеспокоенности нарастающими попытками противозаконного давления на адвокатуру и заявляет о полной юридической несостоятельности указанных представления и иска.

При этом Президиум руководствуется следующим:

Согласно пункту 3 Правил оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, утвержденных приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 617 (далее — Правила), территориальный орган юстиции производит оплату юридической помощи и возмещение расходов, связанных с защитой и представительством, адвокатам, заключившим соглашения об оказании гарантированной государством юридической помощи, на основании заявки об оплате, предоставленной территориальной коллегией адвокатов.

Согласно пункту 4 Правил, заявка составляется коллегией адвокатов на основании отчетов адвокатов.

Пунктом 11 Правил установлено, что коллегия адвокатов отправляет заявку в территориальный орган юстиции по результатам проверки отчетов адвокатов.

Председатель президиума коллегии адвокатов организует работу президиума, а также, в соответствии с уставом коллегии, обеспечивает своевременное представление в территориальный орган юстиции сводного отчета об оказанной адвокатами бесплатной юридической помощи и о возмещении расходов, связанных с защитой и представительством за счет бюджетных средств (подпункты 1) и 6) пункта 2 статьи 25 Закона «Об адвокатской деятельности», далее - Закон).

Согласно подпункту 1) пункта 2 статьи 24 Закона президиум коллегии адвокатов организует работу коллегии адвокатов по оказанию юридической помощи физическим и юридическим лицам, в том числе юридической помощи, оказываемой адвокатами за счет средств государственного бюджета в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Таким образом, проведение проверки отчетов адвокатов об оказании гарантированной государством юридической помощи отнесено к ведению президиума коллегии адвокатов. Однако данная проверка может основываться только на сведениях и документах, которые представлены в распоряжение президиума.

В соответствии с пунктом 10 Правил в заявлении об оплате оказанной юридической помощи и возмещении расходов, связанных с защитой и представительством, адвокат указывает детальный расчет затраченного им времени на оказание юридической помощи по конкретному делу, а также командировочных расходов, то есть, обязанность ведения детального расчета времени, затраченного на оказание юридической помощи по делу, лежит на адвокате.

Согласно пункту 10 Правил ответственность за недостоверность указанных в заявлении сведений несет адвокат.

Судебными решениями установлена вина конкретных адвокатов, выразившаяся, по мнению суда, в том, что ими не оказан тот объем юридической помощи, который оплачен из средств государственного бюджета, а также не приняты меры по обжалованию постановления органа ведущего уголовный процесс, в части несоответствия времени участия в процессуальных действиях фактически затраченному времени.

При этом судами не дано никакой оценки действиям органов, ведущих уголовный процесс, вынесших указанные постановления, а также органов юстиции, проводивших проверку заявок на оплату юридической помощи.

На текущий момент данные решения не вступили в силу и не могут быть использованы в качестве обоснования претензий к президиумам коллегий адвокатов. Кроме того, вопросы деятельности президиумов в рамках упомянутых судебных процессов не рассматривались.

Полномочия президиума коллегии адвокатов по проверке достоверности представляемых адвокатом сведений о времени, фактически затраченном на оказание такой помощи законодательством об адвокатской деятельности не предусмотрены. Более того, как следует из пункта 10 Правил, ответственность за недостоверность указанных в заявлении об оплате оказанной юридической помощи и возмещении расходов, связанных с защитой и представительством сведений, несет адвокат.

В соответствии с пунктом 12 Правил территориальный орган юстиции производит перечисление сумм, подлежащих выплате адвокатам, только по результатам проверки обоснованности и достоверности заявки Коллегии адвокатов и приложенных документов.

Таким образом, функция проверки обоснованности и достоверности сведений о времени, фактически затраченном на оказание правовой помощи, возложена на органы юстиции.

Возможность коллегии адвокатов запрашивать и получать от адвоката сведения о характере и результатах оказания юридической помощи, в том числе и о фактически затраченном времени на участие в процессуальных действиях и судебных заседаниях законом не предусмотрена, поскольку такие сведения относятся к адвокатской тайне.

При этом президиум коллегии адвокатов не вправе подвергать сомнению постановления органов, ведущих уголовный процесс, об освобождении лиц, нуждающихся в юридической помощи, от ее оплаты и возмещении расходов, связанных с защитой или представительством, и отнесении подлежащих выплате сумм за счет бюджетных средств. Более того, в силу прямого указания Закона президиум обязан исполнять такие постановления.

Согласно пункту 4 Правил заявка об оплате юридической помощи, оказанной адвокатами, и возмещении расходов, связанных с защитой и представительством за счет бюджетных средств, направляется территориальной коллегией адвокатов в орган юстиции с приложением постановлений органов, ведущих уголовный процесс (судов, следователей), в которых указываются место, дата, время начала и окончания производства процессуальных и других сопутствующих действий, а также - их продолжительность.

В соответствии с частью 7 статьи 60 УПК Республики Казахстан (далее - УПК) постановления по уголовному делу, вынесенные следователем в пределах своих полномочий, а также - его поручения и указания в ходе досудебного расследования по уголовному делу подлежат обязательному исполнению всеми организациями, должностными лицами и гражданами.

Согласно части 1 статьи 472 УПК вступившее в силу постановление суда обязательно для всех без исключения государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц, должностных лиц, граждан и подлежит неукоснительному исполнению на всей территории Республики Казахстан. Неисполнение постановления суда влечет уголовную ответственность.

У президиумов территориальных коллегий адвокатов отсутствовали основания для неисполнения вступивших в силу и не отмененных в установленном законом порядке постановлений судов и органов, ведущих досудебное расследование, в том числе подвергать сомнению указанное в них время оказания юридической помощи.

Таким образом, исполнение названных процессуальных актов было для президиумов коллегий обязательным. У них отсутствовала процессуальная возможность обжаловать указанные постановления, поскольку они не представляли лиц, участвующих в процессе.

Председатели и члены президиумов территориальных коллегий не знали и не могли знать о возможных нарушениях, которые выявлены в результате проверок порядка оплаты гарантированной государством юридической помощи.

При описанных обстоятельствах президиум территориальной коллегии адвокатов и его председатель могут нести ответственность лишь за нарушения порядка учета оказанной юридической помощи лишь в случае предоставления ими недостоверной информации, о которой они могли или должны были знать, например, за несоответствие поданных заявок документам, представленным адвокатами либо за принятие заведомо недостоверных документов, на основании которых была произведена оплата за счет бюджета.

Согласно подпункту 1) пункта 3 статьи 12 Закона прекращение действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью осуществляется в судебном порядке по иску лицензиара в случае грубого либо неоднократного нарушения адвокатом законодательства Республики Казахстан при исполнении им своих профессиональных обязанностей, принципов организации и деятельности адвокатуры.

Таким образом, для того, чтобы заявленное требование было обоснованным, необходимо наличие одного из следующих оснований:

- грубого либо неоднократного нарушения адвокатом законодательства Республики Казахстан при исполнении им своих профессиональных обязанностей

- грубого либо неоднократного нарушения принципов организации и деятельности адвокатуры.

Ни одного из указанных оснований в настоящем деле не имеется.

Исходя из пункта 3 статьи 1, пункта 1 статьи 7 Закона, профессиональной деятельностью адвоката является адвокатская деятельность, заключающаяся в оказании квалифицированной юридической помощи.

Лицензия, которой в иске предлагается лишить Якубенко Р. И., выдана на осуществление адвокатской деятельности.

Согласно пункту 1 статьи 1 Закона адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе адвокатами в порядке, установленном настоящим Законом, в целях защиты и содействия в реализации прав, свобод и законных интересов физических лиц, а также прав и законных интересов юридических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона адвокаты, оказывая юридическую помощь:

1) дают консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так и в письменной форме;

2) составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера;

3) участвуют в качестве представителя доверителя в гражданском судопроизводстве;

4) участвуют в качестве защитника или представителя доверителя в уголовном и административном судопроизводстве;

5) участвуют в качестве представителя доверителя при проведении медиации, в разбирательстве дел в арбитраже и иных органах разрешения споров;

6) представляют интересы доверителя в государственных органах, общественных объединениях и иных организациях;

7) представляют интересы доверителя в государственных органах, судах и правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных органах, негосударственных органах иностранных государств, если иное не установлено законодательством иностранных государств, уставными документами международных судебных органов и иных международных организаций или международными договорами Республики Казахстан;

8) участвуют в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве, а также при исполнении уголовного наказания;

9) проводят примирительные процедуры.

Профессиональные нормы поведения адвоката в ходе оказания им квалифицированной юридической помощи раскрываются в статьях 15 и 16 Закона.

Обязанности адвоката, вытекающие из участия в органах самоуправления коллегии адвокатов, не относятся к категории профессиональных обязанностей, поскольку связаны не с оказанием юридической помощи, а - с организацией работы юридического лица - коллегии адвокатов.

В связи с этим деятельность председателя и членов президиума коллегии адвокатов по обеспечению участия адвокатов в оказании гарантированной государством юридической помощи не относится к профессиональным обязанностям адвоката, к юридической помощи и к адвокатской деятельности.

Согласно статье 3 Закона организация и деятельность адвокатуры основываются на принципах:

1) независимости адвокатов при осуществлении своей деятельности;

2) осуществления адвокатской деятельности методами и средствами, не запрещенными законодательством;

3) недопустимости вмешательства в деятельность адвокатов со стороны прокуратуры, судов, органов дознания и предварительного следствия, других государственных органов, иных организаций и должностных лиц, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательными актами;

4) соблюдения норм профессионального поведения и сохранения адвокатской тайны.

Ни один из указанных принципов со стороны председателя президиума Актюбинской коллегии адвокатов Якубенко Р. И. нарушен не был.

Отсюда следует, что подпункт 1) пункта 3 статьи 12 Закона безосновательно применен в качестве основания прекращения действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью. Более того, данная норма вообще не охватывает последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей членами президиумов территориальных коллегий адвокатов.

Президиум Республиканской коллегии адвокатов расценивает предъявление необоснованных исков как ничем не оправданное нарушение основных принципов организации и деятельности адвокатуры, а именно - независимости адвокатов при осуществлении своей деятельности и недопустимости вмешательства в деятельность адвокатов со стороны государственных органов и должностных лиц.