Контроль на досудебной стадии

Аппарат Высшего Судебного Совета РК

Под руководством председателя Высшего Судебного Совета Анатолия Смолина состоялось заседание Высшего Судебного Совета Республики Казахстан. На заседании рассмотрен вопрос образования 16 специализированных следственных судов.

В соответствии с Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» местные суды образуются Главой государства по представлению председателя Верховного Суда, согласованному с Высшим Судебным Советом.

Институт следственных судей в республике функционирует с 1 января 2015 года. Следственный судья осуществляет деятельность, направленную на обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина на досудебных стадиях уголовного производства.

Образование следственных судов обусловлено реализацией 22-го шага Плана нации «100 конкретных шагов», предусматривающего обеспечение баланса между обвинением и защитой в судах за счет поэтапной передачи следственному судье полномочий по санкционированию всех следственных действий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина.

За время функционирования институт следственных судей состоялся и оправдал себя, лица, вовлеченные в орбиту уголовного преследования, стали активно защищать свои права путем обращения к следственным судьям.

Изначально к полномочиям следственного судьи были отнесены вопросы санкционирования содержания под стражей, домашнего и экс-традиционного ареста, временного отстранения от должности, запрета на приближение, применения залога, ареста на имущество, эксгумации трупа, объявления международного розыска.

Законом РК от 31 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы отправления правосудия» в ведение следственных судей дополнительно отнесены вопросы санкционирования осмотра, обыска, личного обыска и выемки.

11 декабря 2017 года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности», предусматривающие:

- передачу от прокуратуры суду полномочий по санкционированию всех уголовно-процессуальных действий (меры процессуального принуждения и следственные действия), а также проведению негласных следственных действий;

- наделение лица, в отношении которого проводились негласные следственные действия, правом обратиться в суд с заявлением о признании этих действий незаконными и возмещении причиненного ущерба;

- наделение адвокатов полномочиями по обращению к следственному судье с ходатайством о назначении экспертизы и о производстве отдельных следственных действий.

Образование следственных судов позволит повысить гарантии защиты конституционных прав человека и гражданина, будет способствовать усилению судебного контроля на досудебной стадии уголовного процесса.

Также на заседании Совета рассмотрены представления председателя Верховного Суда о назначении на должности и освобождении от должностей некоторых судей судов республики. По итогам заседания Советом приняты соответствующие решения и рекомендации.