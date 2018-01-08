Назван лучший драматический фильм по версии "Золотого глобуса"

Награду получила картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Лучшим драматическим фильмом 2017 года по версии "Золотого глобуса" стала картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха, сообщает РИА Новости.

Трансляцию 75-й церемонии вручения учрежденной ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA) награды ведет телеканал NBC.

В главной категории премии были также представлены "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Секретное досье" Стивена Спилберга и "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино.

Драма британского режиссера и сценариста "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" рассказывает о попытках матери в исполнении Фрэнсис Макдорманд добиться от полиции расследования гибели своей дочери. Картина была также удостоена "Золотого глобуса" за сценарий (Мартин Макдонах), лучшую женскую роль (Фрэнсис Макдорманд) и лучшую мужскую роль второго плана (Сэм Рокуэлл).

Ранее были объявлены лауреаты в остальных номинациях. Лучшим актером в драматическом фильме назван британец Гари Олдмен, "Золотой глобус" в категории "комедия/мюзикл" завоевала картина "Леди Бёрд", премию за лучшую женскую комедийную роль получила Сирша Ронан, за лучшую мужскую комедийную роль — Джеймс Франко.

Гильермо дель Торо завоевал "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер", за музыкальное оформление к фильму "Форма воды" премию как лучший композитор получил Александр Депла.

"Золотой глобус" в категории "лучший фильм на иностранном языке" завоевала немецкая картина "На пределе", оставив без награды фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь".

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Фото: REUTERS/Paul Drinkwater