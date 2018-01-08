Тенге начал неделю с укрепления
В обменниках доллар покупают/продают за 330-331,3 тенге, евро - за 396-399 тенге, рубль - за 5,75-5,82 тенге.
Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, передает Zakon.kz.
По результатам утренних торгов средневзвешенный курс тенге за доллар составил 330,07, китайский юань стоит 50,88. В торгах приняли участие 17 членов валютного рынка KASE.
В обменниках доллар покупают/продают за 330-331,3 тенге, евро - за 396-399 тенге, рубль - за 5,75-5,82 тенге.
Фото: qostanay.tv.
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