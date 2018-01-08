Форвард "Астаны" Патрик Твумаси заинтересовал клуб высшего дивизиона Франции

Нападающий "Астаны" и сборной Ганы по футболу Патрик Твумаси попал в сферу интересов французского "Кана". Об этом пишет Vesti.kz со ссылкой на L’Equipe.

По информации издания, клуб из Лиги 1 намерен усилить атакующую линии в зимнее трансферное окно. Одним из вариантов является Твумаси. Также в шорт-лист "Кана" входит нападающий "Лорьяна" Маджид Уоррис.

Издание отмечает универсальность Твумаси - его умение сыграть на разных позициях в атаке, а также успешное выступление в Лиге Европы. "Кан" после 19 туров занимает 12 место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

Также борьбу за Твумаси ведут несколько клубов из Турции. Кроме того, сообщалось об интересе к форварду "Астаны" со стороны московского "Спартака", немецкого "Штутгарта", шотландского "Селтика" и клуба из Японии.

23-летний Твумаси выступает за "Астану" с 2013 года. Его действующий контракт рассчитан до конца 2019 года. В прошедшем сезоне форвард в 30 матчах КПЛ забил 14 голов и сделал пять ассистов. В шести играх Лиги чемпионов он отличился пять раз, а в шести встречах группы Лиги Европы записал на свой счет четыре мяча и две голевые передачи.