Куандык Бишимбаев не утверждал претендентов на должности в АО «Байтерек DEVELOPMENT», кроме Бахыта Жаксыбаева. Об этом сегодня в специализированном международном суде во время дачи показаний сообщил экс-министр национальной экономики, передает корреспондент Zakon.kz.

«Я никогда не создавал никакой схемы по сбору взяток с руководителей строительных компаний. Никогда не получал взяток ни от Жаксыбаева, ни от одного из фигурантов этого дела. Более того, главным оператором государственной программы строительство арендного жилья было определено АО «Казахстанская Ипотечная Компания», «Байтерек DEVELOPMENT» вообще не была участником этой программы. И только в марте 2015 г., АО «КИК» привлекло «БД» в качестве агента для исполнения программы», - сказал он.

Он обратил внимание, что ранее АО «Байтерек DEVELOPMENT» называлось АО «Фонд стрессовых активов» и было переименовано в «БД» в 2014 г., по инициативе Бахыта Жаксыбаева.

Бишимбаев также отметил, что Жаксыбаев пришел туда работать заместителем в 2013 году после ухода первого руководителя. Жаксыбаев, по словам Бишимбаева, попросил назначить его руководителем. После этого, он предложил заниматься коммерческими проектами и перевезти офис из Алматы в Астану, на что получил согласие экс-министра.

«В то время АО «БД» не участвовало ни в какой программе, было одной из самых маленьких организаций в Холдинге, ее делами я сам практически не занимался. Все вопросы решал куратор от Фонда. Именно в этот период в 2014 г. в АО «БД» пришли работать Анарбай Д. – в сентябре 2014 г. директором департамента, Сапарымбетов С. – помощник (советник) Жаксыбаева Б., Сариев Г. – управляющий директор. Никогда Жаксыбаев не согласовывал их приход со мной. Хочу отметить, что со мной согласовывались только заместители председателя правления или члены правления», - сообщил Бишимбаев.

Устроиться на работу в АО «Байтерек DEVELOPMENT» Бишимбаев помог только Айтмбетову, потому как знает его тетю Эльмиру Ережепову. Помощь заключалась в том, что он принес резюме Айтимбетову Жаксыбаеву, который единолично решил его принять.

«В обвинительном акте указано, что, являясь председателем холдинга, я лично контролировал ход программы, проводил совещания. Действительно, это так. Это входило в мои служебные обязанности», - сказал Бишимбаев.

Он также добавил, что главная задача холдинга Байтерек в тот момент – реализация плана правительства РК по строительству арендного жилья. А потому брали все проекты, предложенные акиматами и подходящие под критерии.

Татьяна Ковалева, Астана.

Фото: Zakon.kz.