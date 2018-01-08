Чудесный Моцарт и Клим Пак в театре "Астана Опера"

В этот вечер прозвучит произведение, написанное в самые счастливые годы жизни композитора и вошедшее в золотую сокровищницу творчества В.А. Моцарта.

Талантливый юный пианист Клим Пак и Камерный оркестр «Астана Опера» под руководством дирижера Армана Уразгалиева представят жителям и гостям столицы концерт «И вновь пленяет Моцарт». Произведения гениального австрийского классика прозвучат в Камерном зале театра 10 января, передает пресс-служба театра.

Лауреат международных конкурсов, подающий большие надежды молодой пианист из Астаны Клим Пак является учеником Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (класс профессора Н.В. Трулль).

Возможность выступить с концертом на сцене Камерного зала Клим Пак получил в качестве специального приза от театра «Астана Опера» на IV Международном фестивале классической музыки и конкурсе юных пианистов Astana Рiano Passion, художественный руководитель фестиваля – Народный артист России Денис Мацуев. Кроме того, Клим Пак стал обладателем премии акима города Астана.

Отметим, что В.А. Моцарт писал во всех существовавших в его эпоху формах и жанрах, создав в каждом из них немеркнущие произведения, оказавшие значительное влияние на дальнейшее развитие музыкальной мысли. Великий композитор внес значительный вклад в оперную и симфоническую музыку, стал одним из создателей жанра классического концерта.

В этот вечер прозвучит произведение, написанное в самые счастливые годы жизни композитора и вошедшее в золотую сокровищницу творчества В.А. Моцарта – Концерт №14 для фортепиано с оркестром.

Увертюра к знаменитой комической опере «Свадьба Фигаро» предстанет в виде пьесы, гармоничной, поражающей воображение разнообразием ярких образов, ставшей воплощением жизнерадостности.

Слушателям также предложат Симфонию №29 ля мажор. Впечатляющая по своим композиционным масштабам и технике, динамичная симфония была написана автором в юном возрасте и продолжала оставаться предметом гордости долгие годы.

Начало концерта в 19:00.