Атырауский НПЗ отправил на экспорт 14 тысяч тонн бензола

Атырауский нефтеперерабатывающий завод первым в Казахстане начал поставлять на экспорт бензол - сырье для нефтехимии, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошедшем 2017 году произведено 8 951,2 тонны бензола, или 104% от запланированного. С начала производства бензола и до настоящего времени наработано и отгружено 14 380,8 тонн продукции. Весь произведенный продукт отправлен на экспорт в Российскую Федерацию. Товарный нефтепродукт отвечает по качеству соответствия требованиям международного стандарта АСТМ Д 4734-08 с наличием сертификата соответствия «Очищенный бензол-545», - сообщили в пресс-службе АНПЗ, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

Бензол - один из наиболее распространенных нефтехимических продуктов. К примеру, в физическом весе пластмасс его составляющая около 30%, в каучуках и резинах - 66%, в синтетических волокнах - до 80%. Бензол широко применяется в промышленности, является исходным сырьем для производства лекарств, различных пластмасс, синтетической резины, красителей.

Бензол на Атырауском НПЗ производится на установке каталитического риформинга - CCR, входящей в состав Комплекса по производству ароматических углеводородов.