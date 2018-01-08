Потепление и гололед ожидают казахстанцев
8 января 2018, 11:54
Местами прогнозируются метель и гололед.
В ближайшие три дня казахстанцев ждет потепление, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Так, с европейской части России на Казахстан смещаются атмосферные фронты, связанные с атлантическим циклоном.
"В предстоящие трое суток в большинстве областей республики сначала с тёплыми, затем и с холодными атмосферными фронтами местами ожидаются снегопады, метели, западный ветер 15-23м/с, а с повышением температуры воздуха и гололёд", - говорится в прогнозе синоптиков.
Фото: express-k.kz.
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