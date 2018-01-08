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Потепление и гололед ожидают казахстанцев

8 января 2018, 11:54

Местами прогнозируются метель и гололед.

В ближайшие три дня казахстанцев ждет потепление, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Так, с европейской части России на Казахстан смещаются атмосферные фронты, связанные с атлантическим циклоном.

"В предстоящие трое суток в большинстве областей республики сначала с тёплыми, затем и с холодными атмосферными фронтами местами ожидаются снегопады, метели, западный ветер 15-23м/с, а с повышением температуры воздуха и гололёд", - говорится в прогнозе синоптиков.

Фото: express-k.kz.


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