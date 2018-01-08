Минздравом пересмотрены подходы к определению тематик прикладных научных исследований в области здравоохранения на 2017-2019 годы

Министерством здравоохранения РК были пересмотрены подходы к определению тематик прикладных научных исследований в области здравоохранения на 2017-2019 годы.

В этой связи, разработаны новые подходы к отбору и определению тематик научно-технических программ. На основе этих критериев Научным советом государственного органа утверждены пять научно-технических программ, таких, как «Новые молекулярно-генетические способы досимптомной диагностики и методы лечения ряда значимых заболеваний»; «Разработка научно-методологических основ минимизации экологической нагрузки, медицинского обеспечения, социальной защиты и оздоровления населения экологически неблагоприятных территорий Казахстана»; «Новые медицинские технологии для улучшения результатов лечения хронических заболеваний и последствий травм с тяжелой утратой функций и тяжелыми осложнениями»; «Разработка научных основ формирования профилактической среды в целях сохранения общественного здоровья» и «Трансплантация стволовых (мезенхимальных) клеток в регенеративной медицине».

Учитывая, что представленные научно-технические программы направлены на решение актуальных проблем отечественного здравоохранения, привлечение зарубежных стратегических партнеров, положительное заключение государственной научно-технической экспертизы и Национального научного совета, в апреле 2017 года Министерством было инициировано внесение на рассмотрение Высшей научно-технической комиссии при Правительстве РК заявки на их финансирование вне конкурсных процедур.

В декабре 2017 года постановлением Правительства РК вне конкурсных процедур была утверждена научно-техническая программа Министерства. Протоколом заседания Высшей научно-технической комиссии при Правительстве РК одобрены вышеуказанные 5 научно-технических программ.