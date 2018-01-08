Внедорожник Toyota FT-AC Concept встанет на конвейер

В ближайшие два года компания Toyota Motor Corporation планирует выпустить совершенно новый серийный внедорожник, созданный по мотивам недавно представленного концепта Toyota FT-AC Concept.

Напомним, мировая премьера «приключенческого» внедорожника Toyota FT-AC Concept (Future Toyota Adventure Concept) состоялась в конце прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе-2017. Во время презентации новинки представители компании заявляли, что прототип является «дизайнерским экспериментом».

Однако в последнем интервью официальные представители японского автогиганта рассказали, что после премьеры компания получила множество положительных отзывом о модели. Исходя из этого, руководство бренда рассматривает перспективы запуска модели в серию.

При этом отмечается, что новый серийный внедорожник/кроссовер будет практически не отличим от концепта Toyota FT-AC Concept. Однако какое название получит новинка, пока не уточняется. Скорее всего, модель окажется преемником внедорожника Toyota FJ Cruiser, и может получить аналогичное название.

Стоит также напомнить, что концептуальный прототип Toyota FT-AC Concept, помимо необычного дизайна, имел множество инновационных решений. Например, в оснащение автомобиля входили видеокамеры, которые записывали приключенческие поездки. Получит что-то подобное серийная машина, пока неизвестно.

Кроме этого, в оснащение концепта Toyota FT-AC Concept входила продвинутая система полного привода с четырьмя функциями блокировки колес. Изначально автомобиль рассчитан на двигатель внутреннего сгорания, но он также может быть оснащён гибридной силовой установкой.

Повторимся, со слов представителей японского бренда, производственная версия концептуального внедорожника Toyota FT-AC Concept может дебютировать в ближайшие два года.

Via livecars