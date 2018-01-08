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SpaceX запустила секретный правительственный спутник

8 января 2018, 12:12

Запуск аппарата выполняется для правительства Соединённых Штатов.

Американская компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с секретным правительственным спутником Zuma.

Об этом компания сообщила в своём "твиттере", передает Life.ru.

Запуск был произведён с базы ВВС США на мысе Канаверал. Какие именно функции выполняет спутник, не сообщается.

Фото: © Twitter/SpaceX


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