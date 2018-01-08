SpaceX запустила секретный правительственный спутник
8 января 2018, 12:12
Запуск аппарата выполняется для правительства Соединённых Штатов.
Американская компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с секретным правительственным спутником Zuma.
Об этом компания сообщила в своём "твиттере", передает Life.ru.
Запуск был произведён с базы ВВС США на мысе Канаверал. Какие именно функции выполняет спутник, не сообщается.
Falcon 9 first stage has landed at Landing Zone 1. pic.twitter.com/679wN4F8kX— SpaceX (@SpaceX) 8 января 2018 г.
Фото: © Twitter/SpaceX
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