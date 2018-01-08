В частности, в Правила внесены следующие изменения: Пункт 47 исключен; Пункт 50 изложен в следующей редакции: «50. В индивидуальных жилых домах допускается устройство помещений бань сухого жара (сауны) в соответствии с требованиями пунктов 143-147 настоящих Правил.»; Пункт 52 изложен в следующей редакции: «52. У въездов на территорию дачных кооперативов, садоводческих товариществ, гаражных кооперативов вывешиваются схемы с нанесенными на них как действующими, так и строящимися и временными зданиями (сооружениями), въездами, подъездами, пожарными проездами, местонахождениями источников противопожарного водоснабжения, средств пожаротушения и связи, пожарной техники в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения». Схемы выполняются из материала, устойчивого к атмосферным воздействиям.»; Пункты 54, 55 исключены; Пункт 65 изложен в следующей редакции: «65. Не допускается складировать стога, копны, скирды грубых кормов, другие горючие вещества и материалы: 1) на крышах сараев и других хозяйственных строений; 2) под линиями электропередачи; 3) на расстоянии менее 3-х метров от внешнего ограждения участка. Не допускается размещать стога, копны, скирды грубых кормов на улицах, дорогах, вне приусадебных участков.»; Пункт 75 исключен; Пункт 83 изложен в следующей редакции: «83. В зданиях детских учреждений группы (классы) детей дошкольного и начального школьного возрастов размещаются не выше третьего этажа.»; Пункт 86 изложен в следующей редакции: «86. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного проектной документацией.»; Подпункт 5) пункта 95 изложен в следующей редакции: «5) иллюминация выполняется с соблюдением требований Правил устройства электроустановок, утверждаемых уполномоченным органом в области электроэнергетики (далее - Правила устройства электроустановок). При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке применяются гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 Вольт. Допустимая мощность лампочек 25 Ватт.»; Пункт 102 изложен в следующей редакции: «102. Избирательный участок обеспечивается телефонной связью. У каждого телефонного аппарата устанавливается (вывешивается) табличка с номером телефона вызова противопожарной службы.»; Заголовок главы 15 раздела 2 изложен в следующей редакции: «Порядок содержания жилых и общественных зданий высотой более 28 метров»; Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.