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Внесены изменения в Правила пожарной безопасности
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Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 919 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности»
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В частности, в Правила внесены следующие изменения:
Пункт 47 исключен;
Пункт 50 изложен в следующей редакции:
«50. В индивидуальных жилых домах допускается устройство помещений бань сухого жара (сауны) в соответствии с требованиями пунктов 143-147 настоящих Правил.»;
Пункт 52 изложен в следующей редакции:
«52. У въездов на территорию дачных кооперативов, садоводческих товариществ, гаражных кооперативов вывешиваются схемы с нанесенными на них как действующими, так и строящимися и временными зданиями (сооружениями), въездами, подъездами, пожарными проездами, местонахождениями источников противопожарного водоснабжения, средств пожаротушения и связи, пожарной техники в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения».
Схемы выполняются из материала, устойчивого к атмосферным воздействиям.»;
Пункты 54, 55 исключены;
Пункт 65 изложен в следующей редакции:
«65. Не допускается складировать стога, копны, скирды грубых кормов, другие горючие вещества и материалы:
1) на крышах сараев и других хозяйственных строений;
2) под линиями электропередачи;
3) на расстоянии менее 3-х метров от внешнего ограждения участка.
Не допускается размещать стога, копны, скирды грубых кормов на улицах, дорогах, вне приусадебных участков.»;
Пункт 75 исключен;
Пункт 83 изложен в следующей редакции:
«83. В зданиях детских учреждений группы (классы) детей дошкольного и начального школьного возрастов размещаются не выше третьего этажа.»;
Пункт 86 изложен в следующей редакции:
«86. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного проектной документацией.»;
Подпункт 5) пункта 95 изложен в следующей редакции:
«5) иллюминация выполняется с соблюдением требований Правил устройства электроустановок, утверждаемых уполномоченным органом в области электроэнергетики (далее - Правила устройства электроустановок). При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке применяются гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 Вольт. Допустимая мощность лампочек 25 Ватт.»;
Пункт 102 изложен в следующей редакции:
«102. Избирательный участок обеспечивается телефонной связью. У каждого телефонного аппарата устанавливается (вывешивается) табличка с номером телефона вызова противопожарной службы.»;
Заголовок главы 15 раздела 2 изложен в следующей редакции:
«Порядок содержания жилых и общественных зданий высотой более 28 метров»;
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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