В соответствии с пунктом 4 статьи 94 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» Правительство Республики Казахстан утверждены:

1) перечень объектов, в том числе стратегических, находящихся в государственной собственности, не подлежащих отчуждению;

2) перечень объектов, в том числе стратегических, находящихся в собственности субъектов квазигосударственного сектора, не подлежащих отчуждению.

Перечень объектов, в том числе стратегических, находящихся в государственной собственности, не подлежащих отчуждению:

1.Земля (кроме той, которая может находиться в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан), ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы.

2. Государственная наблюдательная сеть и ее имущество.

3. Объекты государственного природно-заповедного фонда.

4. Автомобильные дороги общего пользования (за исключением республиканских автомобильных дорог общего пользования или их участков, проданных государственной исламской специальной финансовой компании по решению Правительства Республики Казахстан с обязательством их обратного выкупа в соответствии с условиями выпуска государственных исламских ценных бумаг), внутренние водные пути и расположенные на них судоходные гидротехнические сооружения, используемые для судоходства, маяки, устройства и навигационные знаки, регулирующие и гарантирующие безопасность судоходства, шлюзы, аэронавигационные устройства органов управления воздушным движением, инженерные сети, связанные с обеспечением безопасности полетов воздушных судов, а также метрополитен.

5. Водохозяйственные сооружения, имеющие особое стратегическое значение, определяемые Правительством Республики Казахстан.

6. Организации здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь на селе, специализированную помощь (центры крови, по охране матери и ребенка, радиационной медицины, объекты по лечению онкологических, туберкулезных, инфицированных ВИЧ и больных СПИДом, инфекционных, психических больных), являющиеся единственными государственными организациями здравоохранения на обслуживаемой территории города, района, а также санатории для детей, госпитали для участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц.

7. Объекты социальной защиты населения, организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дома ребенка, а также государственные медико-социальные учреждения (организации) для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов1.

1Данный пункт действует до 2020 года

8. Объекты и имущество Гражданской обороны, являющиеся государственной собственностью и предназначенные для обеспечения мероприятий гражданской обороны и выполнения мобилизационных заданий, а также объекты и имущество государственной противопожарной службы.

9. Объекты и имущество, являющиеся государственной собственностью, закрепленные за организациями отраслей экономики на праве оперативного управления, хозяйственного ведения и предназначенные для обеспечения нужд обороны и выполнения мобилизационных заданий, за исключением неиспользуемого военного имущества.

10. Военное имущество, закрепленное на праве оперативного управления за государственными учреждениями Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, за исключением неиспользуемого военного имущества.

11. Организации, созданные или создаваемые для обеспечения деятельности специальных государственных органов.

12. Недвижимое имущество, не используемое специальными государственными органами в мирное время.

13. Документы Национального архивного фонда, находящиеся в государственной собственности, а также здания, помещения и оборудование государственных архивов и их филиалов.

14. Документы Национального картографо-геодезического фонда Республики Казахстан, находящиеся в государственной собственности.

15. Государственные организации начального, основного среднего, общего среднего образования, обеспечивающие на территории Республики Казахстан конституционные права граждан на образование.

16. Государственные организации культуры, объекты национального культурного достояния, находящиеся в государственной собственности, памятники истории и культуры, находящиеся на территории Республики Казахстан и не принадлежащие другим субъектам.

17. Акции Фонда национального благосостояния.

18. Объекты, использующие атомную энергию

Постановление вводится в действие со дня его подписания.