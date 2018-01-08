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Кроссовер Honda HR-V получит электрическую модификацию

8 января 2018, 12:29

В течение 2018 года японская компания Honda Motor Company планирует вывести на китайский рынок три новых электрокара, одним из которых будет компактный внедорожник Honda HR-V EV.

В настоящее время компактный кросс Honda HR-V доступен в Поднебесной с бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми агрегатами. Предполагается, что электрическая версия модели официально дебютирует на автосалоне в Пекине-2018.

Стоит отметить, что в одном из последних интервью официальные представители подразделения Honda China отмечали, что компания «спешит предложить китайским клиентам небольшой электрический внедорожник, серийное производство которого будет налажено на мощностях совместных предприятий Dongfeng Honda и Guangqi Honda.

Повторимся, что официальных данных о новых электрокарах для китайского рынка сейчас нет. Как отмечают наши "поднебесные" коллеги, скорее всего компания готовится предложить местным клиентам модели Honda HR-V EV, Honda XR-V EV/Honda Vezel EV, Honda Clarity EV или Honda Insight. Все три электрокара должны поступить в продажу в 2018 году.

Via livecars


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