В Алматы началась приписка граждан к призывным участкам

В этом году в Алматы на воинский учет будет принято около 6000 человек - юноши 2001 года рождения, которым исполняется 17 лет, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в Алматы, как и по всему Казахстану, началась приписка граждан к призывным участкам. Ее будут проводить местные органы военного управления в целях принятия граждан на воинский учет. Это нужно для того, чтобы определить количество ребят призывного возраста, категории годности к воинской службе, каков уровень их образования и физической подготовки.

О явке на приписку граждан будут оповещать повестками, которые должны вручаться им не позднее двух рабочих дней до назначенного срока на приписку. Граждане, вызываемые в МОВУ для прохождения приписки, должны прибыть на призывные участки своевременно и с документами, указанными в повестке. Уполномоченные лица МОВУ района проводят с ними беседу и проверяют их документы, после чего проводится медицинское освидетельствование ребят. Тем, кто успешно прошел эту процедуру, выписывается и выдается им на руки удостоверение о приписке к призывному участку.

Кроме того, в ходе данной кампании будет проводиться агитационная работа по поступлению в высшие учебные заведения Министерства обороны РК. Юношам расскажут о плюсах и перспективе воинской службы.

Отметим, приписка граждан к призывным участкам проводится в Казахстане ежегодно.