Куандык Бишимбаев рассказал, кому принадлежит загородный дом

Дом в Косши был построен на деньги 5 человек и он принадлежал не только Бишимбаеву. Об этом экс-министр сообщил сегодня при даче показаний в специализированном межрайонном суде Астаны, передает корреспондент Zakon.kz.

«Этот объект строился совместно, вскладчину, мной, Жаксыбаевым Б., Нурлыбек С., Бабагуловым Арыстаном, Достияровым Аскаром и Сисембаевым Ринатом», - сказал министр.

Он также добавил, что предложение построить одну баню на всех внес бывший председатель правления АО «Байтерек DEVELOPMENT» Бахыт Жаксыбаев летом в июле 2015 года.

«Всем эта идея понравилась, мы с Ринатом уже слышали об этом, и в принципе согласились. Арыстан тогда сказал, что у него в Косшы есть 3 участка, и он может показать Бахыту их, чтобы выбрать один из них для строительства. Договорились, что все согласны участвовать своими, подчеркиваю собственными средствами в строительстве. При этом Бахыт Жаксыбаев взялся проработать все детали, подготовить проект, найти строителя, посмотреть наличие сетей. Где-то в середине июня 2015 г., Жаксыбаев принес всем на обсуждение проект, каждый (Ринат, Аскар, я) внесли в него свои предложения. Мне показывал в «Прянике», остальным не знаю где. В итоге в конце июня Бахыт принес окончательный проект и цену 293 тысяч долларов», - сказал Бишимбаев.

Тогда же участники строительства договорились, что приемом работ и сбором средств со всех будет осуществлять Ринат Сисембаев. Причем это было предложение Жаксыбаева, потому как он не хотел связываться с деньгами и занимался организацией стройки. Договором на строительство занимался Галымжан Тлеулиев, потому как его все знали, а заказчиком быть все отказались.

В итоге договор был подписан 18 августа 2015 года, тогда же, по показаниям данным ранее Алибеком Абдрахмановым, 89 500 долларов на строительство поступило в этот же день по курсу 186 тенге (то есть курс существовавший до девальвации 20 августа 2015 года). Это же подтверждает Анарбай, сообщая, что передал деньги Абдрахманову в день подписания.

При этом Бишимбаев отметил, что эту сумму за строительство объекта в Косшы оплатил он лично - в качестве вклада в общее строительство, передав их примерно 15-го августа Сисембаеву. По словам экс-министра, это случилось в ресторане «Пряник» в присутствии Галыма Тлеулиева.

«Это мои личные средства, а также средства моей матери, полученные в виде дохода от ресторана «Пряника» - добавил он. – Как вы видите, оплата строительства бани никак не связана со средствами от строителей. Я никогда не давал таких указаний и не знал о той деятельности, которую вели Жаксыбаев и Анарбай. Свой вклад я оплатил из своих средств и, полагаю, что Достияров и Сисембаев также ничего не знали о деятельности Жаксыбаева, и вносили свои собственные средства. О том, что к строительству дома Жаксыбаев привлек ранее судимого за лжетерроризм Анарбая Д., я не знал. Мне об этом не говорили ни Сисембаев, ни Жаксыбаев. С Анарбай Д. я никогда не разговаривал, не встречался ни по работе, ни по строительству в п. Косшы. Честно говоря, вообще не подозревал, что он работает в АО «БД» и как-то участвует в общем строительстве».

Он также рассказал, что по договору каждый из 5 человек, вложившихся в строительство, могли использовать баню в Косши для своих целей в удобное время.

«Саду Сапарымбетов приглашал туда своих знакомых, ночевал там. Жаксыбаев бывал там и без меня. Вообще, если этот дом якобы мой, почему все творят там, что хотят? Почему обстановкой, интерьером не занимаюсь я или моя супруга? А Жаксыбаев? Почему все детали, все нюансы решает Жаксыбаев? Потому что этот дом мне не принадлежит. Я такой же пользователь, как и все, который внес свои средства в его строительство», - сказал он.

Татьяна Ковалева, Астана.

Фото: Zakon.kz.