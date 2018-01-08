В Дагестане матрешек «нарядили» в традиционные кавказские платья

Знаменитая на весь мир матрешка вышла в свет в новом платье. В Дагестане создали игрушку с национальным колоритом. Наряды для новых образов рисуют по историческим эскизам, учитывая даже самые мелкие детали, сообщает НТВ.ru.

Матрешки популярны среди туристов и гостей Дагестана наряду с папахой, кинжалом и серебряным кувшином. Вот только они не совсем обычные, художницы добавляют им кавказского колорита и «переодевают» в национальные платки и платья.

И вот тут начинается самое интересное. Ведь нужно еще догадаться, что по орнаменту на платке матрешки можно определить, замужем она или нет. Например, рисунок на одной из деревянных кукол в точности передает наряд девушки из села Кубачи. Там до сих пор носят платки с недвусмысленным посылом для местных мужчин. Цвет, орнамент, кайма большая или маленькая.

Идея с облачением матрешек в дагестанские наряды возникла случайно. Два года назад художница Патима Магомедова нарисовала свою первую горянку и показала готовую работу друзьям и знакомым. А уже на следующий день посыпались заказы.

По деревянным куклам можно изучать историю народов горного края. Перед тем, как начать рисовать горянку, художница изучает специальную литературу, рассматривает старинные фотографии и посещает выставки, посвященные национальным костюмам и украшениям.

Очередь из желающих приобрести горянку растянулась уже на два месяца. Деревянная кукла особенно пришлась по душе москвичам и петербуржцам, нежели жителям республики.