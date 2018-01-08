В КНБ расследуют дело "Золотой ОПГ"
По версии следствия, они перевезли через границу контрабанды на сумму свыше 33 миллионов тенге.
КНБ РК пресек деятельность ОПГ, длительное время занимающейся контрабандным вывозом незаконно добытой золотосодержащей руды в КНР, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.
В ходе проведения спецоперации в городах Алматы, Астана и Степногорск задержаны члены группы, в том числе один гражданин Китая. На станции «Алтынколь» задержаны 2 вагона с золотосодержащей рудой общим весом 106 тонн. Изъята подложная документация.
Проведены обысковые мероприятия в складских помещениях, используемых указанными лицами для хранения и переработки золотосодержащего сырья. Обнаружена кустарная лаборатория для проведения исследований руды на содержание золота.
По данным фактам начато досудебное расследование, назначен ряд экспертиз. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Как сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе городского суда, лидеры и участники ОПГ арестованы.
По данным суда, следственным департаментом комитета национальной безопасности расследуется уголовное дело по факту экономической контрабанды золотосодержащего сырья из Казахстана в Китай в отношении Хан В.
Его подозревают в том, что с марта 2017 года по декабрь, в группе лиц с Аслановым Ф., Литвиновым М., Кажакат А. и другими участниками преступной группы, с обманным использованием документов и недостоверным декларированием, без уведомления уполномоченного органа и прохождения установленных процедур государственного контроля, под видом товара "кварц" (природный, кроме песка) перемещали через таможенную границу Таможенного союза из Казахстана в Китай золотосодержащий концентрат в количестве 106 тонн стоимостью более 33 миллионов 116 тысяч 350 тенге.
Суд санкционировал меру пресечения в виде "содержания под стражей" в отношении подозреваемых по статьям 234 части 3 пункту 2 (экономическая контрабанда), статье 262 части 2 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) Уголовного кодекса Республики Казахстан сроком на два месяца.
Срок содержания под стражей подозреваемых исчисляется с 3 января 2018 года.
Фото пресс-службы КНБ РК
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