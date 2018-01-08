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В Казахстане упрощен порядок ликвидации нотариусов и адвокатов

 

С 1 января 2018 года лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители, профессиональные медиаторы), могут ликвидироваться без проведения налоговой проверки, передает Kazpravda.kz.

По информации пресс-службы ДГД по городу Алматы, для ликвидации без проведения налоговой проверки предусмотрены только два необходимых условия:

1) не являться плательщиками налога на добавленную стоимость;

2) отсутствовать в плане налоговых проверок или в списке, определенном системой оценки рисков.

Лицо, занимающееся частной практикой, в случае принятия решения о прекращении деятельности одновременно представляет в налоговый орган по месту нахождения:

- налоговое заявление о прекращении деятельности;

- уведомление о прекращении «отдельных видов деятельности» (реализация бензина, ГСМ, алкогольной продукции и т. д.);

- ликвидационную налоговую отчетность;

- налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины.

В свою очередь налоговые органы в течение трех рабочих дней со дня получения налогового заявления направляют запросы в уполномоченные государственные органы и банки второго уровня, в течение десяти рабочих дней осуществляют камеральный контроль и составляют заключение.

В случае отсутствия нарушений и задолженности, снятие с регистрационного учета налогоплательщика производится со дня составления заключения. В остальных случаях - со дня исполнения уведомления об устранении нарушений или погашения задолженности.

Информация о снятии с регистрационного учета размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа в течение трех рабочих дней.

 

 

8 января 2018, 12:57
Источник, интернет-ресурс: Газеты «Казахстанская правда»

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