В Казахстане упрощен порядок ликвидации нотариусов и адвокатов
С 1 января 2018 года лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители, профессиональные медиаторы), могут ликвидироваться без проведения налоговой проверки, передает Kazpravda.kz.
По информации пресс-службы ДГД по городу Алматы, для ликвидации без проведения налоговой проверки предусмотрены только два необходимых условия:
1) не являться плательщиками налога на добавленную стоимость;
2) отсутствовать в плане налоговых проверок или в списке, определенном системой оценки рисков.
Лицо, занимающееся частной практикой, в случае принятия решения о прекращении деятельности одновременно представляет в налоговый орган по месту нахождения:
- налоговое заявление о прекращении деятельности;
- уведомление о прекращении «отдельных видов деятельности» (реализация бензина, ГСМ, алкогольной продукции и т. д.);
- ликвидационную налоговую отчетность;
- налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины.
В свою очередь налоговые органы в течение трех рабочих дней со дня получения налогового заявления направляют запросы в уполномоченные государственные органы и банки второго уровня, в течение десяти рабочих дней осуществляют камеральный контроль и составляют заключение.
В случае отсутствия нарушений и задолженности, снятие с регистрационного учета налогоплательщика производится со дня составления заключения. В остальных случаях - со дня исполнения уведомления об устранении нарушений или погашения задолженности.
Информация о снятии с регистрационного учета размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа в течение трех рабочих дней.
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